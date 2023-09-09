У РФ знову заявили про обстріл Бєлгородської області

У суботу, 9 вересня, у Росії знову заявили про обстріл ЗСУ села Старосілля Бєлгородської області. Місцева влада заявляє, що нібито в результаті атаки без електроенергії залишаються мешканці ще одного села

Про це повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

Росія вчергове звинуватила Україну в обстрілі. За словами губернатора, постраждалих немає.

Разом з тим, заявив Гладков, пошкоджено лінію електропередачі, тож під відключення потрапляють абоненти села Теребрене. Аварійні бригади найближчим часом розпочнуть ліквідацію наслідків.

Нагадаємо, днями в РФ заявляли про атаку на селище Уразове Валуйського міського округу, внаслідок чого нібито загинув місцевий чоловік.

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