В РФ во время футбольного матча обрушилась трибуна, есть погибшие

В Ростове-на-Дону во время футбольного матча обрушилась трибуна.
Об этом сообщает МЧС России по Ростовской области
Один человек погиб, более 20 пострадали
На месте ЧП погибла женщина.
В результате опрокидывания трибуны также пострадали более 20 человек, из них 15 детей и пятеро взрослых.
Инцидент произошёл на территории спортивной школы олимпийского резерва. К падению трибуны привел шквалистый ветер.
Напомним, что ночью 31 мая в России произошло несколько инцидентов.
Например, на Белгородщине очевидцы заявили о "прилете" и большом пожаре.
Тем временем на Кубани произошли взрыв и пожар на территории НПЗ: российским властям мерещится атака "украинского безпилотника".
Читайте также: