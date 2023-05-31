В РФ во время футбольного матча обрушилась трибуна, есть погибшие

В Ростове-на-Дону во время футбольного матча обрушилась трибуна.

Об этом сообщает МЧС России по Ростовской области

Один человек погиб, более 20 пострадали

На месте ЧП погибла женщина.

В результате опрокидывания трибуны также пострадали более 20 человек, из них 15 детей и пятеро взрослых.

Инцидент произошёл на территории спортивной школы олимпийского резерва. К падению трибуны привел шквалистый ветер.

Напомним, что ночью 31 мая в России произошло несколько инцидентов.

Например, на Белгородщине очевидцы заявили о "прилете" и большом пожаре.

Тем временем на Кубани произошли взрыв и пожар на территории НПЗ: российским властям мерещится атака "украинского безпилотника".

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