В России пропало более полумиллиона татар: Путина просят пересчитать

Согласно последней переписи населения, численность татар в РФ сократилась почти на 600 тысяч человек.

Председатель Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар попросил Путина провести заново Всероссийскую перепись населения, которая проходила в 2021 году, или тщательно проверить ее результаты еще раз. В России куда-то подевались почти 600 тысяч татар.

Как сообщает 27 января Telegram-канал Baza, соответствующее письмо накануне было отправлено в интернет-приемную президента РФ.

В своем послании Забихулло Надере отмечает весомую роль татар в мировой истории и выражает обеспокоенность тем, что согласно последней переписи населения в России численность татар в РФ сократилась почти на 600 тысяч человек.

"Нам, татарам, — говорится в письме, — грустно наблюдать за происходящим".

Фото: из соцсетей

Председатель афганского совета от всех татар просит провести проверку результатов переписи или провести ее заново.

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По данным Росстата, численность татар в России по итогам переписи населения 2021 составила 4,71 млн человек. Если сравнивать с переписью 2010 года, то их количество действительно сократилось на 597 тыс., или на 11,3% (с 5,31 млн. человек в 2010 году). Татары являются вторым основным по численности этносом России.

В Афганистане проживает около 3 миллионов татар. То есть там проживает самая большая диаспора татар в мире.

Напомним, президент страны-агрессорки Владимир Путин готовит население России к тому, что им придется вести длительную войну, но не только с Украиной, но и с "коллективным Западом" и "странами НАТО".

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