В России угнали мобильный пункт вакцинации

Стоимость спецавтомобиля и медицинского оборудования составляет около 50 тысяч долларов.

В Ленинградской области (РФ) с территории Тихвинской районной больницы неизвестные угнали грузовой автомобиль "ГАЗон NEXT", оборудованный как мобильный пункт вакцинации от COVID-19.

Об угоне медицинской спецтехники стоимостью 4 млн рублей (это около 50 тысяч долларов) сообщает 47news со ссылкой на полицию города Тихвина.

Автомобиль, который угнали неизвестные, достаточно примечателен — на его борту нанесена надпись "Медицинская служба", а также наклеена агитация с призывами привиться.

Как сообщает lenta.ru со ссылкой на информацию в группе "Кража/ Санкт-Петербург/ Поиск" в соцсети Вконтакте, грузовик также был оборудован системой слежения, однако запеленговать его полицейским пока не удалось. Также, как оказалось, медицинское спецавто не было застраховано.

Напомним, в Вене центр прививки разместили в публичном доме. Каждый понедельник каждый желающий может совершенно бесплатно уколоть там вакцину.

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