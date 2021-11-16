У Росії викрали мобільний пункт вакцинації

Вартість спецавтомобіля та медичного обладнання становить близько 50 тисяч доларів.

У Ленінградській області (РФ) з території Тихвинської районної лікарні невідомі викрали вантажний автомобіль “ГАЗон NEXT”, обладнаний як мобільний пункт вакцинації від COVID-19.

Про викрадення медичної спецтехніки вартістю 4 млн рублів (це близько 50 тисяч доларів) повідомляє 47news з посиланням на поліцію міста Тихвина.

Автомобіль, який викрали невідомі, досить примітний - на його борту нанесено напис “Медична служба”, а також наклеєно агітацію із закликами зробити щеплення.

Як повідомляє lenta.ru з посиланням на інформацію в групі “Крадіжки/ Санкт-Петербург/ Пошук” у соцмережі Вконтакте, вантажівка також була обладнана системою стеження, однак запеленгувати її поліцейським поки не вдалося. Також, як виявилося, медичне спецавто не було застрахованим.

Нагадаємо, у Відні центр щеплення розмістили у будинку розпусти. Щопонеділка кожен охочий може абсолютно безкоштовно вколоти там вакцину.

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