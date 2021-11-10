Борделі, аквапарки та навіть лігво Дракули: як у різних країнах влаштовують центри вакцинації в найнезвичніших місцях

Борделі, аквапарки та навіть лігво Дракули: як у різних країнах влаштовують центри вакцинації в найнезвичніших місцях

Отримати вакцинацію можна не лише в лікарні, а й на вокзалі, у церкві чи власному авто.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено вже майже 20 млн українців. Перші пункти щеплень працювали лише в лікарнях, та з того часу багато змінилось.

Тепер отримати вакцину проти коронавірусу можна навіть під час шопінгу в торговому центрі, просто посеред Олімпійського стадіону в Києві або в Австрійському борделі. ТСН дослідила, які незвичайні місця для вакцинації розгортають по всьому світові.

Так, у США місцями для вакцинації стали музей природознавства у Нью-Йорку та бейсбольний стадіон Сіті-Філд у Квінсі, а у Вілмінгтоні місцевий кінотеатр навіть перетворили на тимчасову клініку проти COVID-19. Стара північна церква у Бостоні також слугує пунктом для щеплень. Цікаво, що в американському містечку Тампа навіть колишню трасу для перегонів перетворили на центр вакцинації.

Важливо зазначити, що у США перший пункт масової вакцинації відкрили просто на парковці біля Діснейленду. А в Парижі людей щеплюють у конференц-залі місцевого Діснейденду.

Американський Діснейленд / Associated Press

У британському Лондоні церкви й собори також перетворились на медичні лазарети. Так, у Вестмінстерському абатстві робота з вакцинації тривала без вихідних і перерв. Щеплювали британців і в підземній каплиці Блекбернського собору, і в театрі, і в Солсберійському соборі, де процес імунізації населення відбувався у супроводі старовинної органної музики.

А в Шотландії масова вакцинація відбувалась просто в аквапарку.

У канадському Монреалі один з найбільших у країні пунктів щеплень розгорнули у пустому через пандемію Олімпійському стадіоні. Там для літніх людей, аби полегшити їм пересування і очікування черги, навіть підготували візки.

Associated Press

У Ріо-де-Жанейро місця проведення відомих карнавалів давно перетворили на пункти вакцинації. Так Самбодром — широкий проспект, обладнаний для проведення карнавальних урочистостей, — переобладнали для проведення щеплень.

Імунізують населення і біля підніжжя найвідомішої бразильської статуї Христа-Спасителя. Виглядає це справді символічно.

У Франції з початком вакцинальної кампанії усі охочі змогли відвідати Каннський палац фестивалів та коференцій і пройтись червоною доріжкою, якою щороку крокують світові знаменитості, адже там також розгорнули пункт масової вакцинації.

Каннська червона доріжка / Associated Press

У Швеції у Блакитному залі Стокгольмської ратуші, де щороку вручають Нобелівські премії, також вирішили проводити масові щеплення.

Чи не найцікавішою стала звістка про відкриття пункту вакцинації у борделі Австрії. "Funpalast", бордель у Відні, оголосив, що чоловіки, які зроблять щеплення, зможуть отримати білет на вхід до сексуального "сауна-клубу" з величезною знижкою. А після тошго, як усі білети розкупили, бордель вирішив надавати вакцинованим безкоштовні 30 хвилин на сеанс з "дамою на свій вибір". Цікаво, що бордель продовжує працювати просто під час процесу імунізації.

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У Загребі, столиці Хорватії, людей вакцинують просто у місцевому спортзалі, де щоразу формуються довжелезні черги. Люди обурені, що змушені стояти годинами у натовпі, аби отримати перше щеплення. Натомість у Мілані італійців щеплюють у власних машинах.

Ізраїль запровадив вакцинацію просто в гіпермаркетах. Прийшов за покупками - вийшов вакцинованим. До того ж, черг там майже нема, а тим, хто наважується зробити щеплення пропонують каву, чай і тістечка.

Замок Дракули у Румунії / Associated Press

Цікаво, що у Трансільванії щеплення з накладними іклами робили в самому "Замку Дракули". Охочим вакцинуватись пропонували додаткові екскурсії і "безсмертя".

В Україні ж тепер вакцину можна отримати не лише в лікарні, а й у торгово-розважальних центрах, адмінбудівлях, театрах, та навіть на залізничних вокзалах, у соборах і церквах. Щеплюють українців навіть на пошті. А 31 жовтня та 1 листопада ФК "Динамо" спільно з МОЗ організовувало тимчасовий пункт вакцинації і на НСК "Олімпійський".

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