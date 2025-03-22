В Ростове-на-Дону – прилет беспилотника

Ростовскую область атаковали дроны , в Ростове-на-Дону повреждены многоэтажки.

В ночь на 11 марта 2025 года в Ростове-на-Дону пожаловались на дроновую атаку, где раздались взрывы.

Местные жители заявили о "прилетах" в Ростове-на-Дону в два многоэтажных жилых дома.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что в регионе работает ПВО. По словам российского чиновника, якобы были "уничтожены" БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районе.

Также россияне добавляют, что из-за атаки безподотников в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме по улице Горрадовская, и было попадание в высотном многоквартирном доме по улице Горсоветской. Есть двое пострадавших.

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Ранее сообщалось, что ночью 20 марта беспилотники атаковали Саратов и Энгельс.

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