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У Ростові-на-Дону - приліт безпілотника

У Ростові-на-Дону - приліт безпілотника

У Росії спрацювало ППО / Фото: ТСН.ua

У регіоні працює ППО.

 Ростовську область атакували дрони, у Ростові-на-Дону пошкоджені багатоповерхівки

У ніч проти 11 березня 2025 року у Ростові-на-Дону поскаржилися на дронову атаку, де пролунали лунали вибухи.

Місцеві жителі заявили про  "прильоти" у Ростові-на-Дону у два багатоповерхові житлові будинки.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар зауважив, що в регіоні працює ППО. За словами російського чиновника, начебто були "знищені " БпЛА у Міллеровському та Шолоховському районі.

Також росіяни додають, що через атаку безпідотників у Ростові-на-Дону стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Міськрадівська, та було влучання у висотному багатоквартирному будинку на вулиці Горрадянській. Є двоє постраждалих.

Раніше повідомлялося, що вночі, 20 березня, безпілотники атакували Саратов та Енгельс.

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