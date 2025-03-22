У Ростові-на-Дону - приліт безпілотника

У регіоні працює ППО.
Ростовську область атакували дрони, у Ростові-на-Дону пошкоджені багатоповерхівки
У ніч проти 11 березня 2025 року у Ростові-на-Дону поскаржилися на дронову атаку, де пролунали лунали вибухи.
Місцеві жителі заявили про "прильоти" у Ростові-на-Дону у два багатоповерхові житлові будинки.
В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар зауважив, що в регіоні працює ППО. За словами російського чиновника, начебто були "знищені " БпЛА у Міллеровському та Шолоховському районі.
Також росіяни додають, що через атаку безпідотників у Ростові-на-Дону стався вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Міськрадівська, та було влучання у висотному багатоквартирному будинку на вулиці Горрадянській. Є двоє постраждалих.
Раніше повідомлялося, що вночі, 20 березня, безпілотники атакували Саратов та Енгельс.
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