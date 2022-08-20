В Румынии заподозрили в шпионаже представителя посольства России

Министерство иностранных дел Румынии объявило персоной нон грата представителя посольства Российской Федерации из-за деятельности, несовместимой с дипломатическими функциями. Он уже покинул страну.

Об этом говорится в сообщении румынского внешнеполитического ведомства.

"МИД сообщает, что власти Румынии решили объявить персоной нон грата на территории Румынии представителя посольства Российской Федерации в Бухаресте, которого проинформировал о вышеупомянутом решении министр иностранных дел. дел Богдан Ауреску”, — информируют на официальном сайте румынского МИДа.

В сообщении уточнили, что российский дипломат на этой неделе был вынужден покинуть страну.

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Такое решение мотивировано "несовместимостью деятельности соответствующего представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года". Часто такая формулировка используется, когда речь идет о подозрении в шпионаже.

Имя высланного дипломата МИД Румынии не сообщает.

Напомним, власти Австралии решили прекратить сдавать в аренду землю, на которой Россия собиралась построить новое посольство.

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