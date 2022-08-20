У Румунії запідозрили у шпигунстві представника посольства Росії

Російського дипломата у Бухаресті оголошено персоною нон грата.
Міністерство закордонних справ Румунії оголосило персоною нон грата представника посольства Російської Федерації через діяльність, яка несумісна з дипломатичними функціями. Він уже покинув країну.
Про це йдеться в повідомленні румунського зовнішньополітичного відомства.
“МЗС повідомляє, що влада Румунії вирішила оголосити персоною нон грата на території Румунії представника посольства Російської Федерації в Бухаресті, якого проінформував про вищезазначене рішення міністр закордонних справ. справ Богдан Ауреску”, - інформують на офіційному сайті румунського МЗС.
У повідомленні уточнили, що російський дипломат цього тижня був змушений покинути країну.
Таке рішення мотивоване “несумісністю діяльності відповідного представника з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року”. Часто таке формулювання використовують, коли йдеться про підозру в шпигунстві.
Ім'я висланого дипломата МЗС Румунії не повідомляє.
Нагадаємо, влада Австралії вирішила припинити здавати в оренду землю, на якій Росія збиралася побудувати нове посольство.
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