У Румунії запідозрили у шпигунстві представника посольства Росії

Міністерство закордонних справ Румунії оголосило персоною нон грата представника посольства Російської Федерації через діяльність, яка несумісна з дипломатичними функціями. Він уже покинув країну.

Про це йдеться в повідомленні румунського зовнішньополітичного відомства.

“МЗС повідомляє, що влада Румунії вирішила оголосити персоною нон грата на території Румунії представника посольства Російської Федерації в Бухаресті, якого проінформував про вищезазначене рішення міністр закордонних справ. справ Богдан Ауреску”, - інформують на офіційному сайті румунського МЗС.

У повідомленні уточнили, що російський дипломат цього тижня був змушений покинути країну.

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Таке рішення мотивоване “несумісністю діяльності відповідного представника з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року”. Часто таке формулювання використовують, коли йдеться про підозру в шпигунстві.

Ім'я висланого дипломата МЗС Румунії не повідомляє.

Нагадаємо, влада Австралії вирішила припинити здавати в оренду землю, на якій Росія збиралася побудувати нове посольство.

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