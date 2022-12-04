В Сан-Франциско полиции разрешили использовать роботов-киллеров: зачем это понадобилось

Управляющий совет Сан-Франциско принял разрешение на использование городской полицией роботов, оснащенных взрывчаткой.

Об этом сообщила украинская служба BBC.

Управляющий совет Сан-Франциско разрешил городской полиции использовать роботов, которые могут убивать. Документ имеет поправку, что их применение возможно только после проведения действий по альтернативной тактике деэскалации и ограниченному количеству высокопоставленных офицеров.

Полиция Сан-Франциско предоставила данные BBC, что не работает с работами, которые способны убивать. Однако правоохранители отметили, что в будущем могут быть сценарии, когда их возможности будут применяться.

Представитель полиции информировал: "Работы потенциально могут быть оснащены взрывными зарядами, чтобы пробивать укрепленные сооружения, в которых находятся агрессивные, вооруженные или опасные лица. Их можно использовать для обезвреживания или дезориентации жестоких, вооруженных или опасных подозреваемых, которые угрожают людям".

Напомним, в Японии создали гигантского шагающего робота.

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