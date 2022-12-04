"Очень хороший спарринг": Усик иронично оценил бой Фьюри против Чисоры

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился впечатлениями от боя обладателя титула WBC Тайсона Фьюри с Дереком Чисорой.

В главном поединке вечера бокса в Лондоне, на котором Усик присутствовал в зале, Фьюри техническим нокаутом победил Чисору в десятом раунде.

Однако этот триумф "Цыганского короля" не особенно впечатлил украинского чемпиона. В интервью британским СМИ Усик иронично высказался о поединке, назвав его "хорошим спаррингом".

"Что я думаю о поединке Тайсона? Ничего не думаю. Это очень хороший спарринг. После боя я ничего не сказал Тайсону. Я смотрел в его безумные глаза. Я очень хочу провести следующий поединок с Тайсоном Фьюри. Весь мир этого желает. Все фанаты бокса хотят увидеть эту битву. Это ради людей. Я буду биться за звание абсолютного чемпиона. Думаю, что ситуация с IBF не помешает, ведь это большой бой за все главные пояса", – сказал Усик в эфире iFL TV.

Напомним, после своей победы Фьюри дерзко вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

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