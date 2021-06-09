В Сочи мужчина из охотничьего ружья застрелил судебных приставов, которые должны были выселить его из жилья

У мужчины возник конфликт с судебными приставами, которые прибыли, чтобы выселить его из квартиры.

В Адлерском районе Сочи неизвестный открыл стрельбу и убил двух судебных приставов. Стрелка задержали.

Об этом сообщают российские СМИ. Информацию подтвердил МВД РФ.

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По данным полицейских, судебные приставы пришли выселять мужчину из дома по решению Адлерского суда. Между ними и хозяином квартиры произошла словесная перепалка, после чего мужчина из охотничьего ружья застрелил двух судебных приставов. По данным СМИ, стрелку 61 лет, его задержали.

Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался правоохранителям, пишут СМИ. На место стянуты силы города.

"Убитые приставы приехали к мужчине с судебным постановлением - он встретил их с оружием и открыл стрельбу. Всего приставов было трое, одному из них удалось убежать", - пишет Telegram канал Baza.

Напомним, во вторник, 11 мая, в столице республики Татарстан — в Казани в школе № 175 произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере девять учеников и две учительницы. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад. Парня задержали правоохранители. Его мотивы неизвестны.

На допросе Галявиев заявил, что чувствует себя богом и всех ненавидит. Впрочем, о видеоиграх и буллинге не вспоминал. По его словам, оружие купил легально. Он начал готовиться к преступлению в начале марта. В частности, купил селитру для взрывчатки, а потом — оружие.

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