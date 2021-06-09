В Сочи мужчина из охотничьего ружья застрелил судебных приставов, которые должны были выселить его из жилья

У мужчины возник конфликт с судебными приставами, которые прибыли, чтобы выселить его из квартиры.
В Адлерском районе Сочи неизвестный открыл стрельбу и убил двух судебных приставов. Стрелка задержали.
Об этом сообщают российские СМИ. Информацию подтвердил МВД РФ.
По данным полицейских, судебные приставы пришли выселять мужчину из дома по решению Адлерского суда. Между ними и хозяином квартиры произошла словесная перепалка, после чего мужчина из охотничьего ружья застрелил двух судебных приставов. По данным СМИ, стрелку 61 лет, его задержали.
Мужчина сам сообщил об убийстве и сдался правоохранителям, пишут СМИ. На место стянуты силы города.
"Убитые приставы приехали к мужчине с судебным постановлением - он встретил их с оружием и открыл стрельбу. Всего приставов было трое, одному из них удалось убежать", - пишет Telegram канал Baza.
Напомним, во вторник, 11 мая, в столице республики Татарстан — в Казани в школе № 175 произошла стрельба, в которой погибли по меньшей мере девять учеников и две учительницы. Стрелком оказался 19-летний Ильназ Галявиев, который закончил школу четыре года назад. Парня задержали правоохранители. Его мотивы неизвестны.
На допросе Галявиев заявил, что чувствует себя богом и всех ненавидит. Впрочем, о видеоиграх и буллинге не вспоминал. По его словам, оружие купил легально. Он начал готовиться к преступлению в начале марта. В частности, купил селитру для взрывчатки, а потом — оружие.