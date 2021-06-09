У Сочі чоловік з мисливської рушниці застрелив судових приставів, які мали виселити його з помешкання

У чоловіка виник конфлікт з судовими приставами, які прибули, щоб виселити його з квартири.

В Адлерському районі Сочі невідомий відкрив стрілянину і вбив двох судових приставів. Стрільця затримали.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Інформацію підтвердило МВС РФ.

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За даними поліцейських, судові пристави прийшли виселяти чоловіка з будинку за рішенням Адлерського суду. Між ними та господарем помешкання сталася словесна перепалка, після чого чоловік з мисливської рушниці застрелив двох судових приставів. За даними ЗМІ, стрільцю 61 років, його затримали.

Чоловік сам повідомив про вбивство і здався правоохоронцям, пишуть ЗМІ. На місце стягнуті сили міста.

"Вбиті пристави приїхали до чоловіка з судовою ухвалою - він зустрів їх зі зброєю і відкрив стрілянину. Всього приставів було троє, одному з них вдалося втекти", - пише Telegram-канал Baza.

Нагадаємо, у вівторок, 11 травня, у столиці республіки Татарстан - у Казані в школі № 175 сталася стрілянина, у якій загинуло щонайменше дев'ять учнів та дві вчительки. Стрільцем виявився 19-річний Ільназ Галявієв, який закінчив школу чотири роки тому. Хлопця затримали правоохоронці. Його мотиви невідомі.

На допиті Галявієв заявив, що відчуває себе богом і всіх ненавидить. Утім, про відеоігри та булінг не згадував. За його словами, зброю купив легально. Він почав готуватися до злочину на початку березня. Зокрема, купив селітру для вибухівки, а потім - зброю.

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