В США девушка умерла после соревнований по поеданию хот-догов

Девушка подавилась.
В американском Бостоне умерла студентка, которая подавилась во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость.
Об этом пишет News Journal.
20-летняя Мэделин Никпон потеряла сознание во время соревнований в рамках благотворительного сбора средств на помощь в борьбе с раком груди, который проходил у кампуса университета Тафтса.
Девушке оказывали первую помощь до приезда врачей, которые увезли ее в больницу, где она и умерла, не приходя в сознание. Вероятно, Мэделин подавилась хот-догом и умерла от асфиксии.
Ранее сообщалось, что самый толстый человек мира съедает по 8 хот-догов за раз.