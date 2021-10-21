В США девушка умерла после соревнований по поеданию хот-догов

В США девушка умерла после соревнований по поеданию хот-догов

Девушка подавилась.

В американском Бостоне умерла студентка, которая подавилась во время конкурса по поеданию хот-догов на скорость.

Об этом пишет News Journal.

20-летняя Мэделин Никпон потеряла сознание во время соревнований в рамках благотворительного сбора средств на помощь в борьбе с раком груди, который проходил у кампуса университета Тафтса.

Девушке оказывали первую помощь до приезда врачей, которые увезли ее в больницу, где она и умерла, не приходя в сознание. Вероятно, Мэделин подавилась хот-догом и умерла от асфиксии.

Ранее сообщалось, что самый толстый человек мира съедает по 8 хот-догов за раз.

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