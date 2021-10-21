У США дівчина померла після змагань з поїдання хот-догів

У США дівчина померла після змагань з поїдання хот-догів

Дівчина подавилася.

В американському Бостоні померла студентка, яка вдавилася під час конкурсу з поїдання хот-догів на швидкість.

Про це пише News Journal.

20-річна Меделін Нікпон знепритомніла під час змагань в рамках благодійного збору коштів на допомогу в боротьбі з раком грудей, що проходив біля кампуса університету Тафтса.

Дівчині надавали першу допомогу до приїзду лікарів, які відвезли її в лікарню, де вона і померла, не приходячи до тями. Ймовірно, Меделін вдавилася хот-догом і померла від асфіксії.

Раніше повідомлялось,що найтовстіший чоловік світу з'їдає по 8 хот-догів за раз.

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