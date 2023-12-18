В США машина влетела в авто из кортежа Джо Байдена (видео)

Во время столкновения ни сам Байден, ни его жена Джил не пострадали.

В воскресенье, 17 декабря, неизвестная машина столкнулась с автоколонной президента США Джо Байдена в штате Делавер, когда семья американского лидера покидала предвыборный штаб. Президент и первая леди не пострадали.

Об этом сообщает издание Reuters.

Согласно свидетельствам очевидцев, по данным источника, серебристый седан с номерами Делавера столкнулся с припаркованным внедорожником, обеспечивавшим охрану кортежа президента, в момент, когда Джо Байден направлялся от предвыборного штаба к своему бронированному автомобилю.

BREAKING: Clearer footage of Presidential motorcade incident. По сравнению с участниками reporters, driver of car crashed был cooperating with Secret Service Agents. Вы можете помнить, что полученный President Biden был удачно использован в своем SUV. pic.twitter.com/qdv5vWOXVX — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) December 18, 2023

После столкновения седан пытался продолжить движение на перекрытом перекрестке, однако сотрудники службы безопасности быстро оцепили его.

Байдена посадили в машину, где уже находилась его жена, и быстро доставили их в дом в Уилмингтоне.

Сообщают, что супруги в безопасности и что инцидент не повлиял на график американского президента.

Напомним, в июле этого года в Тернопольской области произошла авария с участием автомобиля, находившегося в кортеже премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время его визита в Украину.

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