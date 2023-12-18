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У США машина влетіла в авто з кортежу Джо Байдена (відео)

У США машина влетіла в авто з кортежу Джо Байдена (відео)

Джо Байден / Фото: Associated Press

Під час зіткнення ні сам Байден, ні його дружина Джил не постраждали.

У неділю, 17 грудня, невідома машина зіткнулася з автоколоною президента США Джо Байдена у штаті Делавер, коли сім'я американського лідера залишала передвиборчий штаб. Президент і перша леді не постраждали. 

Про це повідомляє видання Reuters.

Згідно зі свідченнями очевидців, за даними джерела, сріблястий седан із номерами Делавера зіткнувся з припаркованим позашляховиком, що забезпечував охорону кортежу президента, у момент, коли Джо Байден прямував від передвиборчого штабу до свого броньованого автомобіля. 

Після зіткнення седан намагався продовжити рух на перекритому перехресті, проте співробітники служби безпеки швидко оточили його. 

Байдена посадили до автівки, де вже перебувала його дружина, і швидко доправили їх до будинку у Вілмінгтоні.

Повідомляють, що подружжя в безпеці, і що інцидент не вплинув на графік американського президента.

Нагадаємо, у липні цього року в Тернопільській області сталася аварія за участі автомобіля, який був у кортежі прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час його візиту до України.

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