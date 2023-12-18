У США машина влетіла в авто з кортежу Джо Байдена (відео)

Під час зіткнення ні сам Байден, ні його дружина Джил не постраждали.

У неділю, 17 грудня, невідома машина зіткнулася з автоколоною президента США Джо Байдена у штаті Делавер, коли сім'я американського лідера залишала передвиборчий штаб. Президент і перша леді не постраждали.

Про це повідомляє видання Reuters.

Згідно зі свідченнями очевидців, за даними джерела, сріблястий седан із номерами Делавера зіткнувся з припаркованим позашляховиком, що забезпечував охорону кортежу президента, у момент, коли Джо Байден прямував від передвиборчого штабу до свого броньованого автомобіля.

BREAKING: Clearer footage of the Presidential motorcade incident. According to pool reporters, the driver of the car the crashed was cooperating with Secret Service Agents. You can see a startled President Biden being quickly ushered into his SUV. pic.twitter.com/qdv5vWOXVX — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) December 18, 2023

Після зіткнення седан намагався продовжити рух на перекритому перехресті, проте співробітники служби безпеки швидко оточили його.

Байдена посадили до автівки, де вже перебувала його дружина, і швидко доправили їх до будинку у Вілмінгтоні.

Повідомляють, що подружжя в безпеці, і що інцидент не вплинув на графік американського президента.

Нагадаємо, у липні цього року в Тернопільській області сталася аварія за участі автомобіля, який був у кортежі прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час його візиту до України.

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