Нічна атака по Україні: у яких областях ППО збивала ворожі безпілотники

Вночі проти 18 грудня росіяни знову атакували Україну ударними дронами. Ворог випустив п′ять БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні дрони було знищено.

У Повітряних силах уточнили, що ворог випустив дрони із району Приморсько-Ахтарська в РФ.

"Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у низці областей України сьогодні вночі, 18 грудня оглошували повітряну тривогу. Військові попереджели про проліт безпілотників та ракетну загрозу.

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