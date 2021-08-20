В США осудили расистку, которая пыталась убить двоих детей

Женщина сбила 12-летнего чернокожего мальчика и 14-летнюю латиноамериканскую девочку.

В США 43-летнюю жительницу штата Айова Николь Пул Франклин приговорили к 25 годам заключения за попытку убить двоих детей на почве расовой ненависти.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что в мае 2019 года женщина, находясь за рулем внедорожника, намеренно сбила 12-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, которые шли по улице неподалеку от своих школ.

Сначала Пул Франклин наехала на чернокожего мальчика, заявив, что он "такой же, как ИГИЛ" и что "его не должно быть там".

Через несколько минут злоумышленница выехала на тротуар и сбила 14-летнюю латиноамериканскую девочку, которую затем госпитализировали с ушибами, порезами и сотрясением мозга. Свои действия женщина объяснила тем, что приняла ребенка за "мексиканку", которая захватила "наши дома и наши рабочие места" и "не должна была находиться в стране".

Злоумышленница сбежала с мест обеих аварий, ее арестовали на автозаправке.

В четверг, 19 августа, Пул Франклин признала себя виновной по двум федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти. Ее адвокат утверждал, что женщина страдает "тяжелыми психическими заболеваниями, которые осложнялись употреблением метамфетамина, многочисленными чрезвычайно тяжелыми жизненными событиями, происходившими почти одновременно, и некоторыми из худших аспектов культуры".

Ранее сообщалось, что в америкаському штате Массачусетс сторонник превосходства белой расы застрелил двух чернокожих прохожих. Убитыми оказались полицейский в отставке Дэйв Грин и ветеран Вооруженных сил США Рамона Купер.

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