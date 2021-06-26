В США власти пообещали, что будут гуманнее обращаться с мигрантами

В США власти пообещали, что будут гуманнее обращаться с мигрантами

С нелегальными иммигрантами, прибывающими в США с территории Мексики, ранее обращались жестоко.

Вашингтонская администрация намерена более гуманно обращаться с мигрантами.

Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис во время поездки на южную границу США, — пишет "ТАСС".

"Администрация работает над формированием справедливой, эффективной и гуманной иммиграционной системы. Для нас это очень важно. Мы унаследовали тяжелую ситуацию", — сказала она. Харрис отметила, что при предыдущем президенте США Дональде Трампе с нелегальными иммигрантами, прибывающими в США с территории Мексики, обращались жестоко. Как она подчеркнула, "людей содержали в негуманных условиях".

"В течение пяти месяцев мы добились прогресса. Но предстоит еще многое сделать", — сказала вице-президент США. Харрис также отметила, что "данную тему нельзя сводить исключительно к политике". "Мы говорим о детях, о семьях, о страданиях людей", — добавила она.

Ранее президент США Джо Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа относительно ограничений на въезд в страну для некоторых категорий иностранцев.

Новости мира: в Польше начали вакцинировать украинских трудовых мигрантов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку