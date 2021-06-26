У США влада пообіцяла, що буде гуманніше поводитися з мігрантами

У США влада пообіцяла, що буде гуманніше поводитися з мігрантами

З нелегальними іммігрантами, що прибувають в США з території Мексики, раніше зверталися жорстоко.

Вашингтонська адміністрація має намір більш гуманно поводитися з мігрантами.

Про це заявила віцепрезидент США Камала Гарріс під час поїздки на південний кордон США, — пише "ТАСС".

"Адміністрація працює над формуванням справедливої, ефективної та гуманної імміграційної системи. Для нас це дуже важливо. Ми успадкували важку ситуацію", — сказала вона. Гарріс зазначила, що при попередньому президенті США Дональда Трампа з нелегальними іммігрантами, що прибувають в США з території Мексики, зверталися жорстоко. Як вона підкреслила, "людей містили в негуманних умовах".

"Протягом п'яти місяців ми добилися прогресу. Але потрібно ще багато зробити", — сказала віцепрезидент США. Харріс також зазначила, що "цю тему не можна зводити виключно до політики". "Ми говоримо про дітей, про сім'ї, про страждання людей", — додала вона.

Раніше президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа щодо обмежень на в'їзд в країну для деяких категорій іноземців.

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