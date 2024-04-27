В США пронеслись масштабные торнадо: фото и видео ужасающих последствий

Соединенными Штатами прошли масштабные торнадо. Больше всего пострадали два штата, в которых разрушены целые улицы.

Разрушительные торнадо пронеслись по американским штатам Небраска и Айова. Жертв пока нет, однако спасатели до сих пор обыскивают разрушенные дома в поисках раненых, а угроза шторма сохраняется.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что торнадо были настолько мощными, что разрушали целые дома. В то же время синоптики предупреждают, что погода может снова обостриться, опасность существует от Мичигана до Техаса.

Tornado damage в Небраске pic.twitter.com/UBeowoKoLO — Rat Bastard (@RRespawned) April 27, 2024

В результате стихии нескольким людям понадобилась медицинская помощь, однако серьезных травм или жертв нет.

"Мы думаем, что травм было так мало, потому что системы оповещения в городе Омаха и округе Дуглас были очень эффективны. На нас не обрушился внезапный шторм. Людей об этом предупреждали, что, по нашему мнению, спасло жизнь", — заявили в полиции.

Торнадо в США 27 апреля / Фото: Associated Press

Торнадо в США 27 апреля / Фото: Associated Press

По прогнозам, более 50 миллионов человек в США находятся под угрозой суровой погоды в субботу, 27 апреля. Синоптики предупреждают о торнадо, сильных порывах ветра, ливнях и внезапных наводнениях.

Напомним, предыдущий разрушительный торнадо пронесся по штату Теннесси в США 9 декабря. Тогда было известно о шести погибших, среди которых ребенок, и по меньшей мере 30 пострадавших. Без света было около 56 тысяч человек.

Читайте также: