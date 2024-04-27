В США пронеслись масштабные торнадо: фото и видео ужасающих последствий

Соединенными Штатами прошли масштабные торнадо. Больше всего пострадали два штата, в которых разрушены целые улицы.
Разрушительные торнадо пронеслись по американским штатам Небраска и Айова. Жертв пока нет, однако спасатели до сих пор обыскивают разрушенные дома в поисках раненых, а угроза шторма сохраняется.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что торнадо были настолько мощными, что разрушали целые дома. В то же время синоптики предупреждают, что погода может снова обостриться, опасность существует от Мичигана до Техаса.
¡CAPTAN INMENSO TORNADO EN NEBRASKA!️— Viajeros Ocultos (@viajerosocultos) April 27, 2024
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"Spoor van vernieling в Американе стеден на tornado's"— Wiep gaat voor #NieuwsInPerspectief (@Wiep13396680) April 27, 2024
https://t.co/7h0BLc9Epz
#NieuwsInPerspectief @ Wiep13396680 @LidwienNews @ J41963735 @breaknieuws
Tornado damage в Небраске pic.twitter.com/UBeowoKoLO— Rat Bastard (@RRespawned) April 27, 2024
В результате стихии нескольким людям понадобилась медицинская помощь, однако серьезных травм или жертв нет.
"Мы думаем, что травм было так мало, потому что системы оповещения в городе Омаха и округе Дуглас были очень эффективны. На нас не обрушился внезапный шторм. Людей об этом предупреждали, что, по нашему мнению, спасло жизнь", — заявили в полиции.
По прогнозам, более 50 миллионов человек в США находятся под угрозой суровой погоды в субботу, 27 апреля. Синоптики предупреждают о торнадо, сильных порывах ветра, ливнях и внезапных наводнениях.
Напомним, предыдущий разрушительный торнадо пронесся по штату Теннесси в США 9 декабря. Тогда было известно о шести погибших, среди которых ребенок, и по меньшей мере 30 пострадавших. Без света было около 56 тысяч человек.
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