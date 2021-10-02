В Тбилиси задержали владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Задержанного обвиняют в сокрытии преступления.

Грузинские правоохранители задержали хозяина квартиры в Тбилиси, в которой находился Михаил Саакашвили, когда вернулся в Грузию накануне местных выборов.

Об этом сообщает портал "Грузия онлайн" со ссылкой на брифинг в МВД.

Представитель грузинского правоохранительного ведомства заявил, что по подозрению в сокрытии преступления задержали мужчину, 1958 года рождения.

Ранее местные СМИ сообщали, что задержание Саакашвили произошло в квартире на проспекте Гурамишвили.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября.

Несмотря на то, что в Грузии был объявлен в розыск, ему удалось приехать в страну незаметно. По информации представителей партии "Единое национальное движение", Саакашвили находился в Грузии уже четыре дня. Накануне задержания он выложил в Фейсбук свое видеообращение с Батуми. Все эти дни представители власти категорически опровергали приезд Саакашвили в страну и называли эту информацию фейком.

Напомним, бывший президент Грузии Саакашвили начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.

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