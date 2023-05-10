В Тунисе военный устроил стрельбу у синагоги – 4 погибших, в том числе, иностранец

В Тунисе в результате стрельбы у синагоги погибли четыре человека – двое прихожан и два офицера, еще девять получили различные ранения.

Об этом пишет Voanews.

Известно, что местный военнослужащий ВМФ Нацгвардии убил коллегу с помощью личного оружия, забрал боеприпасы и направился в местную синагогу, где начал стрелять по сотрудникам службы безопасности.

Нападение произошло во время ежегодного паломничества в синагоге Эль-Гриба, старейшей в Африке, куда ежегодно собираются сотни людей из Европы и Израиля.

Злоумышленник ранил шестерых сотрудников органов безопасности, один из них погиб. Кроме того, он убил двух прихожан, четверо получили ранения и были госпитализированы. После этого силовики застрелили нападавшего.

Министерство иностранных дел Туниса сообщило, что один из погибших посетителей был французом, а второй – тунисцом.

Все пострадавшие госпитализированы. Здание синагоги оцеплено. Все находившиеся внутри храма или возле него находятся под охраной.

Напомним, в Сербии семиклассник открыл стрельбу в школе – погибли 8 детей и взрослый.

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