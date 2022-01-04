В Турции разрешили делать пятую дозу вакцины от COVID-19

В Турции разрешили делать пятую дозу вакцины от COVID-19

Пятую прививку будут делать препаратами Sinovac, BioNTech и турецкой вакциной Turkovac.

В Турции разрешили делать пятую бустерную прививку от COVID-19 определенной группе людей.

Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на турецкое Министерство здравоохранения.

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Люди, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech по меньшей мере три месяца назад, смогут получить пятую прививку. Его будут делать препаратами Sinovac, BioNTech и турецкой вакциной Turkovac.

Turkovac – турецкая инактивная вакцина против COVID-19. 30 декабря 2021 г. препарат получил разрешение на экстренное использование в Турции и стал доступным для населения.

В Турции более 83% людей от 18 лет получили две дозы вакцины против коронавируса, 91,6% получили одну дозу.

Напомним, что в Японии разработали одноразовую "пожизненную" вакцину против коронавируса.

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