Регулятор США одобрил третью COVID-прививку для подростков от 12 до 15 лет

Ожидается, что подростки смогут получить бустерную дозу через пять месяцев после первичного курса COVID-вакцинации.
В США в понедельник, 3 января, рекомендовали прививание подростков от 12 до 15 лет третьей дозой вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech.
Об этом со ссылкой на решение американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщает CNBC.
Ожидается, что пациенты указанной возрастной группы смогут получить бустерную дозу через пять месяцев после первичного курса вакцинации против коронавируса.
Кроме того, регулятор США одобрил прививание третьей дозой COVID-препарата детей от 5 до 11 лет, имеющих ослабленную иммунную систему.
"Недавний рост количества случаев COVID-19 беспокоит всех, и сегодняшнее решение FDA о дальнейшем расширении разрешения на экстренное использование бустерной дозы нашей вакцины имеет решающее значение, чтобы помочь нам наконец победить эту пандемию", — заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.
Он также выразил убеждение в том, что "широкое использование бустеров необходимо для сохранения высокого уровня защиты от этого заболевания и снижения количества госпитализаций".
Решение FDA теперь должно быть одобрено в Центрах по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC), экспертная консультативная группа которых соберется на заседание в среду. Тем временем директор CDC Рошель Валенски призвала всех, кто имеет право, получить бустерную дозу.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.