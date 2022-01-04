Регулятор США одобрил третью COVID-прививку для подростков от 12 до 15 лет

Регулятор США одобрил третью COVID-прививку для подростков от 12 до 15 лет

Ожидается, что подростки смогут получить бустерную дозу через пять месяцев после первичного курса COVID-вакцинации.

В США в понедельник, 3 января, рекомендовали прививание подростков от 12 до 15 лет третьей дозой вакцины против COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer в сотрудничестве с немецкой корпорацией BioNTech.

Об этом со ссылкой на решение американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщает CNBC.

Ожидается, что пациенты указанной возрастной группы смогут получить бустерную дозу через пять месяцев после первичного курса вакцинации против коронавируса.

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Кроме того, регулятор США одобрил прививание третьей дозой COVID-препарата детей от 5 до 11 лет, имеющих ослабленную иммунную систему.

"Недавний рост количества случаев COVID-19 беспокоит всех, и сегодняшнее решение FDA о дальнейшем расширении разрешения на экстренное использование бустерной дозы нашей вакцины имеет решающее значение, чтобы помочь нам наконец победить эту пандемию", — заявил гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Он также выразил убеждение в том, что "широкое использование бустеров необходимо для сохранения высокого уровня защиты от этого заболевания и снижения количества госпитализаций".

Решение FDA теперь должно быть одобрено в Центрах по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC), экспертная консультативная группа которых соберется на заседание в среду. Тем временем директор CDC Рошель Валенски призвала всех, кто имеет право, получить бустерную дозу.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.