Регулятор США схвалив третє COVID-щеплення для підлітків від 12 до 15 років

Регулятор США схвалив третє COVID-щеплення для підлітків від 12 до 15 років

Підлітки зможуть отримати бустерну дозу через п'ять місяців після первинного курсу COVID-вакцинації.

У США в понеділок, 3 січня, рекомендували щеплення підлітків від 12 до 15 років третьою дозою вакцини проти COVID-19, розробленої американською фармкомпанією Pfizer у співпраці з німецькою корпорацією BioNTech.

Про це із посиланням на рішення американського Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) повідомляє CNBC.

Зазначається, що пацієнти вказаної вікової групи зможуть отримати бустерну дозу через п'ять місяців після первинного курсу вакцинації проти коронавірусу.

Також читайте У Китаї розповіли про ситуацію зі спалахом коронавірусу в закритому на карантин місті Сіань

Окрім того, регулятор США надав схвалення на щеплення третью дозою COVID-препарату дітей від 5 до 11 років, які мають ослаблену імунну систему.

"Нещодавнє зростання кількості випадків COVID-19 турбує всіх, і сьогоднішнє рішення FDA про подальше розширення дозволу на екстрене використання бустерної дози нашої вакцини має вирішальне значення, щоб допомогти нам зрештою перемогти цю пандемію", - заявив гендиректор Pfizer Альберт Бурла.

Він також висловив переконання у тому, що "широке використання бустерів необхідне для збереження високого рівня захисту від цього захворювання та зниження кількості госпіталізацій".

Рішення FDA тепер мають схвалити в Центрах з контролю та профілактики захворювань країни (CDC), експертна консультативна група яких збереться на засідання в середу. Тим часом директорка CDC Рошель Валенські закликала всіх, хто має право, отримати бустерну дозу.

Читайте також:

У Німеччині припускають, що для захисту від "Омікрону" знадобиться четверта доза вакцини | Новини світу

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.