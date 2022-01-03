Літак Байдена у Вашингтоні потрапив у снігову бурю: відео

Американський лідер зміг вийти з літака лише через півгодини після приземлення на авіабазі Ендрюс.

У понеділок, 3 січня, президент США Джо Байден повернувся літаком до Вашингтона після новорічних свят, проведених у Делавері, і під час приземлення потрапив у потужну снігову бурю.

На опублікованих в YouTube кадрах видно, що через негоду американському лідеру навіть важко було сходити трапом.

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Як повідомляють американські ЗМІ, борт №1 прибув на авіабазу Ендрюс поблизу Вашингтона у сам розпал хуртовини, яка почалася цього дня в Джорджії, Кароліні та Вірджинії. У столиці США через снігову бурю навіть було оголошено надзвичайний стан.

Джо Байден зміг покинути борт літака лише через півгодини після приземлення лайнера. Йому довелося почекати, доки смугу розчистять від снігу.

Коли американський президент сходив трапом, він похитувався від сильних поривів вітру та закривав лице рукою.

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