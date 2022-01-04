У Туреччині дозволили робити п'яту дозу вакцини від COVID-19

П'яте щеплення робитимуть препаратами Sinovac, BioNTech та турецькою вакциною Turkovac.
У Туреччині дозволили робити п'яте бустерне щеплення від COVID-19 певній групі людей.
Про це пише Daily Sabah з посиланням на турецьке Міністерство охорони здоров’я.
Люди, які отримали дві дози китайської вакцини Sinovac і дві дози вакцини BioNTech щонайменше три місяці тому, зможуть отримати п’яте щеплення. Його робитимуть препаратами Sinovac, BioNTech та турецькою вакциною Turkovac.
Turkovac – турецька інактивна вакцина проти COVID-19. 30 грудня 2021 року препарат отримав дозвіл на екстрене використання у Туреччині і став доступним для населення.
У Туреччині понад 83% людей від 18 років отримали дві дози вакцини проти коронавірусу, 91,6% отримали одну дозу.
Нагадаємо, що в Японії розробили одноразову "довічну" вакцину проти коронавірусу.
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