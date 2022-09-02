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В Женеве двухголовая черепаха готовится отпраздновать 25-летие

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В Женеве двухголовая черепаха готовится отпраздновать 25-летие

Фото: pixabay.com

В Женеве двуглавая черепаха готовится отпраздновать 25-летие.

Необычный праздник в зверинце. В Женеве самая старая в мире двуглавая черепаха готовится отметить 25-летие.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Смотрители говорят, Янус – имеет безумную волю к жизни. Рассказывают, что правая голова раковины более любознательная и активная, а вот левая – пассивная и очень жадная.

Кроме двух голов, у Януса также два сердца и два комплекта легких, а вот пищеварительная система одна. Чтобы держать животное в форме, его кормят органическим салатом и каждый день делают массаж и ванночки из зеленого чая и ромашки. А еще черепахи регулярно включают музыку. Для развлечений у Януса даже есть свой специально для него сделанный скейтборд.

Напомним, что Путин назвал новую "цель" войны в Украине.

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