У Женеві двоголова черепаха готується відсвяткувати 25-річчя.

Незвичне свято в звіринці. У Женеві найстаріша в світі двоголова черепаха готується відзначити 25-річчя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

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Доглядальники кажуть, Янус - має шалену волю до життя. Розповідають, що права голова черепашки більш допитлива й активна, а от ліва – пасивна й дуже жадібна.

Окрім двох голів, у Януса також два серця та два комплекти легень, а от травна система – одна. Щоби тримати тваринку у формі, її годують органічним салатом і щодня роблять масаж та ванни із зеленого чаю й ромашки. А ще черепасі регулярно вмикають музику. Для розваг у Януса навіть є власний спеціально для нього виготовлений скейтборд.

Нагадаємо, що Путін назвав нову "мету" війни в Україні.

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