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В Одесі місцеві мешканці закликають владу знести пам'ятиник Катерині II

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В Одесі місцеві мешканці закликають владу знести пам'ятиник Катерині II

Фото: unsplash.com

В Одесі місцеві мешканці закликають владу знести пам'ятиник Катерині II.

Одесити проти Катерини. Громадські активісти сьогодні, 2 вересня, зібралися під пам'ятником російській імператниці, щоб укотре закликати владу прибрати ворожу мітку із середмістя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Довкола монумента Катерині II, яка запровадила в Україні кріпацтво і остаточно знищила Запорізьку Січ, дискусії точаться з моменту його встановлення - у 2007. 

Десять років справа про знесення була у судах, дійшла навіть до Верховного. Але безрезультатно. Нова хвиля обурення сталася з початком повномасштабного вторгнення. Проте міська влада всі заклики позбутися символу країни-окупанта ігнорує. Натомість його посилено стережуть.  Цьогоріч на охорону російської цариці з бюджету міста, яке росіяни обстрілюють, теж виділили 2 млн гривень.

“Це путін в юбці. Звичайно, жодних заслуг перед Україною в такої особи немає. Навпаки, ця особа вчиняла злочини, які навіть за сьогоднішнім кримінальним кодексом можемо їй вмінити”, - наголосив юрист Артем Карташов.

Нагадаємо, що україна запровадила санкції проти брехливого "гіда", який проводив "екскурсію" для МАГАТЕ по Запорізькій АЕС.

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