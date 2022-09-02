В Одесі місцеві мешканці закликають владу знести пам'ятиник Катерині II.

Одесити проти Катерини. Громадські активісти сьогодні, 2 вересня, зібралися під пам'ятником російській імператниці, щоб укотре закликати владу прибрати ворожу мітку із середмістя.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Довкола монумента Катерині II, яка запровадила в Україні кріпацтво і остаточно знищила Запорізьку Січ, дискусії точаться з моменту його встановлення - у 2007.

Десять років справа про знесення була у судах, дійшла навіть до Верховного. Але безрезультатно. Нова хвиля обурення сталася з початком повномасштабного вторгнення. Проте міська влада всі заклики позбутися символу країни-окупанта ігнорує. Натомість його посилено стережуть. Цьогоріч на охорону російської цариці з бюджету міста, яке росіяни обстрілюють, теж виділили 2 млн гривень.

“Це путін в юбці. Звичайно, жодних заслуг перед Україною в такої особи немає. Навпаки, ця особа вчиняла злочини, які навіть за сьогоднішнім кримінальним кодексом можемо їй вмінити”, - наголосив юрист Артем Карташов.

Нагадаємо, що україна запровадила санкції проти брехливого "гіда", який проводив "екскурсію" для МАГАТЕ по Запорізькій АЕС.

Читайте також: