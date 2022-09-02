ЗСУ успішно відбили штурм окупантів на Харківщині - Генштаб ЗСУ

Росіяни намагалися штурмувати поблизу населеного пункту Гусарівка, однак українські захисники відбили атаку і змусили ворога тікати.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Гусарівка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що росіяни дистанційне замінували місцевість в районі населеного пункту Леб’яже.

"На Харківському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Перемога, Старий Салтів та Пришиб", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються встановити повний контроль над територією Донецької області.

Читайте також: