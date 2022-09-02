"Усе перейде в артилерійські дуелі": експерт спрогнозував ситуацію на фронті восени

Через настання осені та зміну погоди у російських військ закривається вікно оперативних можливостей. Наприкінці осені на фронті слід очікувати артилерійські бої.

Окупанти вже за місяць-півтора не зможуть рухатися суходолом.

Про це військовий експерт Петро Черник розповів у ефірі "24 каналу".

"У противника закривається вікно оперативних можливостей. Це вікно буде вже невеликим буквально через місяць. Через місяць-півтора зайдуть великі дощі і противник не зможе рухатися суходолом. Це дуже серйозний момент. Все, що противник зуміє втримати до того часу, на жаль, буде якоюсь новою лінією розмежування. Все одно у підсумку ми їх виб’ємо і звідти", – переконаний експерт.

Він продовжив, що саме тому загарбники добре усвідомлюють, що їм вже треба якомога сильніше тиснути, аби втримати тимчасово окуповані території. Проте, на думку Черника, вороже угруповання на сьогодні не може одночасно здійснити атаку, адже для цього потрібна техніка, нехай і стара. Цю техніку спершу потрібно привести до ладу, а в РФ таких ресурсів зараз немає.

Водночас військовий експерт зауважив, що і в українських військ виникнуть труднощі з пересуванням через зміну погоди.

"Вважаю, що на пізню осінь усе перейде в артилерійські дуелі. Наші західні партнери це розуміють, тому в третьому найбільшому пакеті військової допомоги від США для України за останніх пів року є величезна лінійка номенклатури контрбатарейних систем саме у боротьбі з артилерією", – розповів Черник.

Він резюмував, що саме артилерійські дуелі чекають на захисників України у холодну пору року.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що стратегія ЗСУ на сьогодні – збільшити інтенсивність ударів у тил ворога та знищити логістичне забезпечення армії РФ.

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