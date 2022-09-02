В Одессе местные жители призывают власти снести памятник Екатерине II.

Одесситы против Екатерины. Общественные активисты сегодня, 2 сентября, собрались под памятником российской императорке, чтобы в очередной раз призвать власти убрать вражескую метку из центра города.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. 19:30.

Вокруг монумента Екатерине II, которая ввела в Украине крепостное право и окончательно уничтожила Запорожскую Сечь, дискуссии идут с момента его установления — в 2007 году.

Десять лет дело о сносе было в судах, дошло даже до Верховного. Но безрезультатно. Новая волна возмущения произошла с началом полномасштабного вторжения. Однако городские власти все призывы избавиться от символа страны-оккупанта игнорируют. Вместо этого его усиленно стерегут. В этом году на охрану российской царицы из бюджета города, который россияне обстреливают, тоже выделили 2 млн гривен.

“Это путин в в юбке. Конечно, никаких заслуг перед Украиной у такого человека нет. Напротив, это лицо совершало преступления, которые даже по сегодняшнему уголовному кодексу можем ему вменять”, — подчеркнул юрист Артем Карташов.

Напомним, что Украина ввела санкции против лживого "гида", проводившего "экскурсию" для МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

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