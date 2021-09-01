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Вакцина Johnson & Johnson против ВИЧ показала низкую эффективность в ходе исследований

Вакцина Johnson & Johnson против ВИЧ показала низкую эффективность в ходе исследований

Associated Press

Участниками исследования стали 2600 женщин из пяти стран Африки к югу от Сахары: Малави, Мозамбика, ЮАР, Замбии и Зимбабве.

Экспериментальная аденовирусная вакцина от Johnson & Johnson потерпела неудачу в исследованиях. Она не обеспечила женщинам достаточной защиты от вируса иммунодефицита на фазе IIb клинических испытаний, которые проходили в Африке.

Об этом сообщает пресс служба компании.

Отмечается, в первые два года вирусом заразились 63 из 1109 участников в группе плацебо, и 51 из 1079 из группы привитых вакциной. Но эффективность препарата была на уровне 25,2%.

Участниками исследования стали 2600 женщин из пяти стран Африки к югу от Сахары: Малави, Мозамбика, ЮАР, Замбии и Зимбабве.

Отмечается, что 63% всех новых ВИЧ-инфекций в прошлом году в этих странах было обнаружено именно у женщин и девочек.

Они получили вакцинацию двумя инъекциями препарата Ad26.Mos4.HIV с белковым компонентом Clade C gp140.

Поэтому производитель заявил, что "клинические испытания с таким неутешительным результатом прекращают".

"Дальнейший анализ продолжится. Мы получили достаточно данных для прогресса в исследовании", — отметили в Johnson & Johnson.

Напомним:

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