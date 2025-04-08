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Военные Ким Чен Ына нарушили границу Южной Кореи: был открыт огонь
Сеул следит за ситуацией на границе.
Военные Корейской Народно-Демократической Республики нарушили демаркационную линию с Южной Кореей. Южнокорейские солдаты открыли упреждающий огонь.
Об этом сообщает Reuters .
По словам военных Южной Кореи, демаркационную линию нарушили около десяти северокорейских солдат.
"Мы внимательно следим за передвижением северокорейских военных и принимаем необходимые меры в соответствии с оперативными процедурами", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов.
Как сообщалось, ранее Северная Корея опробовала крылатые ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Запуском этих ракет Пхеньян имел целью информировать "врагов" о "боеспособности различных ядерных средств".