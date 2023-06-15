Военные самолеты РФ подлетели к воздушному пространству НАТО: в небо подняли истребители Британии

В среду, 14 июня, российские самолеты Ил-20 и два Су-27 подлетели к воздушному пространству Эстонии – страни-члена НАТО. Для их перехвата подняли британские Typhoon.

Об этом говорится на странице Королевских ВВС Великобритании в Twitter.

Также читайте Что происходит на основных направлениях фронта

"Самолеты Typhoon из экспедиционного воздушного крыла 140 (EAW) были подняты в небо в Эстонии сегодня днем для перехвата Ил-20 Coot-A и двух Су-27 Flanker-B российских ВВС, пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО", — говорится в сообщении .

В ведомстве подчеркнули, что полет российских самолетов не отвечал международным нормам, поскольку они не связывались с соответствующими службами FIR.

Как сообщалось ранее, 12 июня в Германии начались крупнейшие в истории обучения воздушных сил НАТО Air Defender 2023. Оно объединяет 250 военных самолетов, включая 190 истребителей и 10 000 военнослужащих. Как пояснили в Альянсе, учения направлены на повышение готовности и способности Альянса защищать города и критическую инфраструктуру от нападений самолетов, беспилотников и ракет.

Читайте также: