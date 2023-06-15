Взрывы в Одессе: оккупанты запустили по области дроны

Силы ПВО уничтожили все запущенные по области вражеские беспилотники.

Российские оккупанты запустили по Одесчине 13 дронов-камикадзе Shahed в ночь на 15 июня и все из них были сбиты силами ПВО.

Об этом сообщил глава общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Одесчина. Предварительная информация: 13 "шахедов" атаковали Одесчину. Все они уничтожены Силами ПВО", – говорится в заявлении.

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Ночная атака по Украине 15 июня

Российские войска в ночь на 15 июня в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами. Так, ночные взрывы были слышны на Днепропетровщине, в Кривом Роге, Харькове и Одессе.

Впоследствии стало известно, что в Кривом Роге российские ракеты попали в два промышленных предприятия, где нанесли существенные разрушения. Там перебиты газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус. Был ранен 38-летний мужчина.

Взрывы в Харькове оказались результатами работы украинской ПВО, уничтожившей дроны Shahed. Все запущенные врагом беспилотники были сбиты на подлете к Харькову.

Как сообщили в Воздушных силах, ночью оккупанты запустили по Украине четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 (одна уничтожена), один БПЛА оперативно-тактического уровня (уничтожен) и 20 дронов-камикадзе Shahed (все уничтожены).

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