"Выгони клоунов": в США готовят масштабный протест

Протестующие против иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе / © Associated Press

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В Соединенных Штатах готовятся к самой большой однодневной волне протестов против президента США Дональда Трампа с начала его второй администрации.

Об этом пишет Axios.

Акция запланирована на субботу, 14 июня. Широкомасштабный протест преследует цель «затмить» многомиллионный военный парад Трампа в Вашингтоне. Акции под лозунгом «Без королей» запланированы одновременно в более чем 1800 городах во всех 50 штатах, а также за пределами страны.

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Организаторы ожидают, что в митингах примут участие миллионы людей, а инициаторами выступили более 100 продемократических общественных организаций.

«Дональд Трамп хочет танков на улицах и телевизионной демонстрации доминирования на свой день рождения. Зрелище, призванное выглядеть как сила. Но подлинная сила не ставится в Вашингтоне. Она поднимается везде», — говорится на сайте мероприятия.

Сам Трамп предупредил, что любые протесты во время субботнего парада будут встречены с «очень большой силой». Однако организаторы намеренно избегают Вашингтона, чтобы не допустить прямой конфронтации.

«Выбор проводить мероприятия „Без королей“ в каждом городе, кроме Вашингтона, является намеренным решением сосредоточиться на контрасте и не дать администрации Трампа возможности разжигать конфликт, а затем сосредоточить его на нем», — пояснили организаторы.

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«14 июня — это наш шанс отразить абсурдность „режима MAGA“ и возглавляющих его клоунов», — говорится на вебсайте организации.

Кроме того, женский марш отдельно организует протесты под названием «Выгони клоунов».

По подсчетам организаторов, в апрельском протесте «Руки вон!» в США приняли участие не менее 3,5 миллионов человек, что значительно превысило 500 000 полученных заявок.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки вспыхнули мощные общественные протесты, эпицентром которых стал Лос-Анджелес. Причиной послужили масштабные рейды иммиграционной полиции.

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Для подавления протестов президент США решил привлечь Национальную гвардию. Это вызвало негодование губернатора Калифорнии. Он объявил о намерении подать иск против администрации Дональда Трампа из-за развертывания Национальной гвардии в штате без согласования с местными властями.