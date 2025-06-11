"Вижени клоунів": у США готують масштабний протест

Протестувальники проти імміграційних рейдів у Лос-Анджелесі / © Associated Press

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У Сполучених Штатах готуються до найбільшої одноденної хвилі протестів проти президента США Дональда Трампа з початку його другої адміністрації.

Про це пише Axios.

Акція запланована на суботу, 14 червня. Широкомасштабний протест має на меті «затьмарити» багатомільйонний військовий парад Трампа у Вашингтоні. Акції під гаслом «Без королів» заплановані одночасно у понад 1800 містах у всіх 50 штатах, а також за межами країни.

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Організатори очікують, що участь у мітингах візьмуть мільйони людей, а ініціаторами виступили понад 100 продемократичних громадських організацій.

«Дональд Трамп хоче танки на вулицях та телевізійну демонстрацію домінування на свій день народження. Видовище, покликане виглядати як сила. Але справжня сила не ставиться у Вашингтоні. Вона піднімається скрізь», — йдеться на сайті заходу.

Сам Трамп попередив, що будь-які протести під час суботнього параду будуть зустрінуті з «дуже великою силою». Проте організатори навмисно уникають Вашингтона, щоб не допустити прямої конфронтації.

«Вибір проводити заходи „Без королів“ у кожному місті, окрім Вашингтона, є навмисним рішенням зосередитися на контрасті та не дати адміністрації Трампа можливості розпалювати конфлікт, а потім зосередити його на ньому», — пояснили організатори.

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«14 червня — це наш шанс відобразити абсурдність „режиму MAGA“ та клоунів, які його очолюють», — йдеться на вебсайті організації.

Крім того, жіночий марш окремо організовує протести під назвою «Вижени клоунів».

За підрахунками організаторів, у квітневому протесті «Руки геть!» у США взяли участь щонайменше 3,5 мільйона людей, що значно перевищило 500 000 отриманих заявок.

Нагадаємо, що у Сполучених Штатах Америки спалахнули потужні громадські протести, епіцентром яких став Лос-Анджелес. Причиною стали масштабні рейди імміграційної поліції.

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Для придушення протестів президент США вирішив залучити Національну гвардію. Це викликало обурення губернатора Каліфорнії. Він оголосив про намір подати позов проти адміністрації Дональда Трампа через розгортання Національної гвардії у штаті без погодження з місцевою владою.