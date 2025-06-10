Дональд Трамп / © Associated Press

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Масові протести, що охопили Лос-Анджелес, стали результатом свідомої провокації з боку адміністрації Дональда Трампа, яка посилила міграційну політику в країні.

Таку думку в етері Еспресо висловив професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.

«Фактично, Трамп зараз йде на відвертий конфлікт у США. Його адміністрація абсолютно свідомо робить те, що робить — провокує конфлікт і роздмухує той стан суспільства, який є у США. Нині суспільство в США є розколотим. Своїми діями Трамп розколює його ще більше», — заявив Айзенберг.

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Він зауважив, що вибір саме Каліфорнії, а зокрема Лос-Анджелеса, для проведення міграційних рейдів був невипадковим.

«Адже він же не випадково вирішив робити те, що зараз робить у штаті Каліфорнія. Він спровокував демонстрації та протести просто тому, що міграційна поліція почала рейди — полювання на людей, яких адміністрація Трампа оголосила нелегалами й хоче депортувати зі США. Втім, переважна більшість цих людей мають тимчасовий легальний статус у США», — пояснив професор.

За його словами, багато з цих людей офіційно звернулися за притулком і мають право на роботу, а також сплачують податки.

«Люди, які перейшли кордон за межами пункту пропуску, або залишились у США після завершення терміну дії віз, звернулись офіційно за притулком і їхні справи розглядаються дуже довго, отримали тимчасовий статус, який надає їм право на роботу. Понад 30% людей, які працюють на будівництві в США, саме із цієї категорії. Така ж ситуація і в сільському господарстві. Вони працюють і платять податки», — сказав Айзенберг.

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Експерт наголосив, що Лос-Анджелес як друге за чисельністю місто країни став ідеальною мішенню для демонстрації жорсткої політики.

«Лос-Анджелес сьогодні є другим за чисельністю містом у країні, й у межах міста живе понад 4 млн людей. Тому не дивно, що Трамп обрав саме це місто», — додав він.

Раніше повідомлялося, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про намір подати позов проти адміністрації Дональда Трампа через розгортання Національної гвардії у штаті без погодження з місцевою владою.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп виступив на захист свого рішення залучити Національну гвардію для придушення протестів мігрантів у Лос-Анджелесі.

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