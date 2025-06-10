ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
2369
Час на прочитання
2 хв

Трамп свідомо спровокував протести в Лос-Анджелесі — професор Нью-Йоркського університету

Дії адміністрації Дональда Трампа щодо посилення міграційного контролю були навмисною провокацією, яка спричинила масові протести в Лос-Анджелесі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Масові протести, що охопили Лос-Анджелес, стали результатом свідомої провокації з боку адміністрації Дональда Трампа, яка посилила міграційну політику в країні.

Таку думку в етері Еспресо висловив професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг.

«Фактично, Трамп зараз йде на відвертий конфлікт у США. Його адміністрація абсолютно свідомо робить те, що робить — провокує конфлікт і роздмухує той стан суспільства, який є у США. Нині суспільство в США є розколотим. Своїми діями Трамп розколює його ще більше», — заявив Айзенберг.

Він зауважив, що вибір саме Каліфорнії, а зокрема Лос-Анджелеса, для проведення міграційних рейдів був невипадковим.

«Адже він же не випадково вирішив робити те, що зараз робить у штаті Каліфорнія. Він спровокував демонстрації та протести просто тому, що міграційна поліція почала рейди — полювання на людей, яких адміністрація Трампа оголосила нелегалами й хоче депортувати зі США. Втім, переважна більшість цих людей мають тимчасовий легальний статус у США», — пояснив професор.

За його словами, багато з цих людей офіційно звернулися за притулком і мають право на роботу, а також сплачують податки.

«Люди, які перейшли кордон за межами пункту пропуску, або залишились у США після завершення терміну дії віз, звернулись офіційно за притулком і їхні справи розглядаються дуже довго, отримали тимчасовий статус, який надає їм право на роботу. Понад 30% людей, які працюють на будівництві в США, саме із цієї категорії. Така ж ситуація і в сільському господарстві. Вони працюють і платять податки», — сказав Айзенберг.

Експерт наголосив, що Лос-Анджелес як друге за чисельністю місто країни став ідеальною мішенню для демонстрації жорсткої політики.

«Лос-Анджелес сьогодні є другим за чисельністю містом у країні, й у межах міста живе понад 4 млн людей. Тому не дивно, що Трамп обрав саме це місто», — додав він.

Раніше повідомлялося, що губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про намір подати позов проти адміністрації Дональда Трампа через розгортання Національної гвардії у штаті без погодження з місцевою владою.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп виступив на захист свого рішення залучити Національну гвардію для придушення протестів мігрантів у Лос-Анджелесі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie