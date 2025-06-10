Астрологічний прогноз на 10 червня

Змій / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто планувати важливі справи, краще зосередитися на тих, що були розпочаті раніше, тепер потрібно лише навести на них глянець.

Символ дня: Змій-спокусник.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: багряний — символізує вогонь і пристрасть.

Щасливе каміння дня: агат переливчастий, смарагд.

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За яку частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, нетривалі і мають легкий перебіг, особливо якщо вчасно почати їх лікувати.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо та гриби.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом — розпушувати, насичуючи його киснем, а також збирати врожай: все, що достигло до цього часу

Магія та містика дня: можна вивчати духовну та езотеричну літературу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — вони розповідають про те, яку життєву чи професійну проблему необхідно вирішити.

Табу дня: не можна ні з ким сваритися.

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Цитата дня: «Тільки дурні люди шукають сенс у всьому» (Сократ).

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