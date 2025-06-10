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Астрологический прогноз на 10 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит планировать важные дела, лучше сосредоточиться на тех, что были начаты ранее, теперь же нужно только навести на них глянец.
Символ дня: Змей-искуситель.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: багряный — символизирует огонь и страсть.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, изумруд.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, особенно если вовремя начать их лечить.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо и грибы.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: можно работать с почвой — рыхлить, насыщая ее кислородом, а также собирать урожай — все, что поспело к этому времени.
Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они рассказывают о том, какую жизненную или профессиональную проблему нам необходимо решить.
Табу дня: нельзя ни с кем ссориться.
Цитата дня: «Только глупые люди ищут смысл во всем» (Сократ).
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