Астрологический прогноз на 10 июня

Змей / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит планировать важные дела, лучше сосредоточиться на тех, что были начаты ранее, теперь же нужно только навести на них глянец.

Символ дня: Змей-искуситель.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: багряный — символизирует огонь и страсть.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, изумруд.

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За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, особенно если вовремя начать их лечить.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо и грибы.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

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Дачные работы дня: можно работать с почвой — рыхлить, насыщая ее кислородом, а также собирать урожай — все, что поспело к этому времени.

Магия и мистика дня: можно изучать духовную и эзотерическую литературу.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они рассказывают о том, какую жизненную или профессиональную проблему нам необходимо решить.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться.

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Цитата дня: «Только глупые люди ищут смысл во всем» (Сократ).

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