Задержание террориста Гиркина: стало известно, где он находится

Гиркина обвиняют в экстремистских высказываниях по поводу русской армии.
Террорист Игорь Стрелков-Гиркин был помещен в следственный изолятор Лефортово в Москве.
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
Как отмечается, Гиркин подозревается в экстремистских высказываниях по поводу российской армии. А поводом для этого стали две публикации, он находится в следственном изоляторе Лефортово в Москве.
Первый пост – о возможной сдаче Крыма, второй – о невыплате обеспечения военным.
Напомним, что задержание в России террориста Игоря Гиркина свидетельствует о борьбе российских властей с правой оппозицией.
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