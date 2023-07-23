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Задержание террориста Гиркина: стало известно, где он находится

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Задержание террориста Гиркина: стало известно, где он находится

Горкин находится в Лефортово в Москве. / Фото: Associated Press

Гиркина обвиняют в экстремистских высказываниях по поводу русской армии.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин был помещен в следственный изолятор Лефортово в Москве.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается, Гиркин подозревается в экстремистских высказываниях по поводу российской армии. А поводом для этого стали две публикации, он находится в следственном изоляторе Лефортово в Москве.

Первый пост – о возможной сдаче Крыма, второй – о невыплате обеспечения военным.

Напомним, что задержание в России террориста Игоря Гиркина свидетельствует о борьбе российских властей с правой оппозицией.

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Дата публикации
Просмотры
7341
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