Запад может отказаться от помощи Украине — Politico

У Байдена озабоченыкоррупцией в Украине, которая есть на всех уровнях. Поэтому Запад может отказаться от помощи Киеву.

Об этом свидетельствует конфиденциальный стратегический документ США, якобы получивший POLITICO.

Согласно информации, в долгосрочном плане США излагаются многочисленные шаги, которые Вашингтон предпринимает, чтобы помочь Киеву искоренить преступления чиновников и реформировать ряд украинских секторов. В нем отмечается, что "Киев не может откладывать усилия по борьбе с коррупцией", поскольку она может заставить западных союзников отказаться от поддержки борьбы Украины против российского вторжения".

"Представление о коррупции на высоком уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству времен войны", — говорится в отчете.

Авторы издания отмечают, что в документе есть конфиденциальная версия, содержащая гораздо больше деталей о целях США в Украине — от приватизации банков до помощи в большем количестве школ с изучением английского языка до поощрения его военных принять протоколы НАТО.

"Администрация хочет заставить Украину прекратить взяточничество, в последнюю очередь потому, что на кону доллары США. Но слишком громкое утверждение об этом вопросе может ободрить противников помощи США Украине, многие из которых являются законодателями-республиканцами, пытающимися заблокировать такую помощь. Любое восприятие американской поддержки Киева может заставить больше европейских стран задуматься о своей роли", — считают американские журналисты.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что украинская коррупция уже "давно вызывает у них беспокойство и у президента Джо Байдена". Больше года после полномасштабной войны официальные лица США все больше настаивают на этом вопросе публично и частно.

Напомним, впервые в Украине обличители коррупции выплатят вознаграждение в размере более 13 миллионов гривен.

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