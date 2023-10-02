Захід може відмовитись від допомоги Україні - Politico

У Байдена стурбовані корупцією в Україні, яка є на усіх рівнях. Через це Захід може відмовитись від допомоги Києву.

Про це свідчить конфіденційний стратегічний документ США, який нібито отримав POLITICO.

Відповідно до інформації, у довгостроковому плані США викладаються численні кроки, яких Вашингтон вживає, щоб допомогти Києву викорінити злочини посадовців та реформувати низку українських секторів. У ньому наголошується, що "Київ не може відкладати зусилля по боротьбі з корупцією", оскільки вона "може змусити західних союзників відмовитися від підтримки боротьби України проти російського вторгнення".

"Уявлення про корупцію на високому рівні може підірвати довіру української громадськості та іноземних лідерів до уряду часів війни", - сказано у звіті.

Автори видання зазначають, що у документі є конфіденційна версія, яка містить набагато більше деталей про цілі США в Україні - від приватизації банків до допомоги у більшій кількості шкіл із вивченням англійської мови до заохочення її військових прийняти протоколи НАТО.

"Адміністрація хоче змусити Україну припинити хабарництво, в останню чергу тому, що на кону долари США. Але занадто гучне твердження про це питання може підбадьорити противників допомоги США Україні, багато з яких є законодавцями-республіканцями, які намагаються заблокувати таку допомогу. Будь-яке сприйняття американської підтримки Києва також може змусити більше європейських країн задуматися про свою роль", - вважають американські журналісти.

Американський чиновник на умовах анонімності розповів, що українська корупція вже "давно викликає у них занепокоєння та у президента Джо Байдена". Понад рік після повномасштабної війни офіційні особи США все більше наполягають на цьому питанні публічно та приватно.

Нагадаємо, вперше в Україні викривачеві корупції виплатять винагороду у розмірі понад 13 мільйонів гривень.

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