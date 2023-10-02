Вперше в Україні викривачеві корупції виплатять гідну винагороду: про яку суму йдеться

В Україні вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу корупції. Вона становитиме 13 млн 299 тисяч 950 гривень.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

"Сьогоднішнє рішення суду, безумовно, є визначним досягненням як для мене особисто, так і для усієї антикорупційної системи загалом, адже вперше в історії України громадянин за викриття корупційного злочину отримає від держави достойну винагороду", – написав викривач злочину Євген Шевченко.

Що відомо про справу

Як стало відомо, викривач Євген Шевченко повідомив про спробу підкупу керівників антикорупційних органів у 2020 році. Йдеться про хабар у розмірі 6 млн доларів. Так, 5 млн доларів призначалися керівникові САП Назару Холодницькому, аби той зняв підозру з колишнього міністра Миколи Злочевського у справі про розкрадання коштів "Реал Банку". Що ж до ще 1 млн доларів, його мали спрямувати на посередництво.

У понеділок, 2 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби – Миколою Ілляшенком.

"На підставі ч. 1 ст. 70 КК України особі призначено покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Відповідно до частин 2, 3 ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням та визначено іспитовий строк тривалістю 3 роки", – зауважується у повідомленні.

У межах угоди Ілляшенко взяв на себе обов'язки співпрацювати в іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ. Крім того, він зобов'язався перерахувати 50 млн грн на "Армію дронів". Як додають у Центрі протидії корупції, щоб сплатити ці кошти, він начебто взяв кредит у банку, тому буде продавати нерухомість, щоб погасити борг. Суд скасував арешт із 1/2 будинку, 1/2 квартири в столиці, землі та нежитлових приміщень.

"Наразі усі чотири фігуранти справи визнали свою вину: Олена Мазурова отримали свій умовний вирок ще у 2021 році, а взамін погодилася дати викривальні покази на інших обвинувачених. У 2023 році на угоду пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський. За умовами угод, Кіча, Злочевський та Ільяшенко на трьох сплатили 680 млн грн на дрони для військових, а Злочевський також додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн", – повідомляють у ЦПК.

Щодо самого хабаря суд застосував спеціальну конфіскацію на користь держави:

5 млн 950 тисяч доларів уже передано на підтримку ЗСУ;

ще 50 тисяч доларів буде перераховано до бюджету згідно з цим вироком.

Зауважимо, у п'ятницю, 29 вересня, виконувача обов’язків голови Комінтернівського райсуду Одеської області затримали при одержанні майже 50 тисяч гривень.

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