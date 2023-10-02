Илон Маск цинично пошутил о Зеленском: Владимир Дантес жестко отреагировал

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес жестко отреагировал на шутку американского изобретателя Илона Маска о президенте Украины Владимире Зеленском.

К слову, в социальной сети X, которая недавно называлась Twitter, американский миллиардер опубликовал возмутительный мем об украинском главнокомандующем, где была надпись: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов".

Певец Владимир Дантес возмутился такой циничной шуткой. Он отметил, что таким образом Маск насмехается не только над президентом Украины, но и всеми украинцами: "Это не мем о президенте. Он позволяет насмехаться над всеми нами…".

Владимир Дантес отреагировал на шутку Илона Маска / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес нашел, как ответить Илону Маску. Музыкант по-английски отметил, что изобретатель слишком заигрывает с кремлевским диктатором путиным.

"Правильно ли грамматически все? Не знаю, но суть пытался донести, вы тоже можете аргументы свои написать Илону", — прокомментировал Дантес.

Владимир Дантес отреагировал на шутку Илона Маска / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Также на циничную шутку Илона Маска отреагировал и повар Эктор Хименес-Браво: "Высмеивать украинцев – это так "по-умному".

Эктор Хименес-Браво отреагировал на шутку Илона Маска / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

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